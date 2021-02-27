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Лыжник Александр Большунов стал чемпионом мира

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© AP/TASS

© AP/TASS

Российский лыжник Александр Большунов одержал триумфальную победу на чемпионате мира в Обертсдорфе.

Он блестяще выиграл скиатлон.

Дистанцию 30 км спортсмен преодолел за 1 час 11 минут 33,9 секунды, взяв верх сразу над пятью сильнейшими лыжниками Норвегии.

© AP/TASS

© AP/TASS

Как отмечает «РЕН ТВ», Большунов впервые в своей карьере выиграл золотую медаль на мировом первенстве.

Кроме того, эта награда — первая для российской сборной на чемпионате мира в Оберстдорфе, пишет ФАН.

До этого Большунов три раза становился серебряным призером ЧМ и один раз — бронзовым. Он также является четырехкратным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратным обладателем Большого хрустального глобуса и двукратным победителем лыжной многодневной гонки Тур де Ски, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее ridus.ru рассказывал о том, что сборная России заняла третье место в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону. Таким образом, в копилке россиян на этом первенстве оказалась первая и, как оказалось в итоге, единственная медаль. Бронзовыми призерами стали Саид Каримулла Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Напомним, в декабре 2020 года вступили в силу двухлетние санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA), запрещающие использование на чемпионатах мира и Олимпийских играх российских флага, герба и гимна.

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