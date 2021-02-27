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ЛДПР вступилась за учителя, выкинувшего из класса ученика за шиворот

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Учителя физики Алексея Черникова уволили из одной школ Зеленограда за то, что он устал терпеть издевательства восьмиклассника и после очередного конфликта взял его за шиворот и выкинул из класса.

Ранее ученики и педагоги школы рассказали журналистам, что проблемы между школьником и преподавателем начались с того, что несколько месяцев назад он стал доводить учителя, хамить ему, опаздывать и материться на уроках.

И. о. директора школы № 1557 Татьяна Шатрова заявила «Ридусу», что Черников якобы «самостоятельно принял решение об увольнении».

В свою очередь ученики и выпускники школы распространили в соцсетях петицию с требованием вернуть учителя на работу, под которой к 4 февраля подписались 2770 человек. В соцсетях также появились характеристики, написанные его коллегами.

За Черникова заступились и во фракции ЛДПР в Госдуме. «До каких пор мы будем разменивать талантливых учителей на каких-то обалдуев, хамов, наглецов, которых не могут воспитать их родители? — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале партии. — Немедленно требуем вернуть учителя физики Алексея Черникова на работу в школу № 1557, иначе будем требовать уволить директора этой школы».

Алексей Черников

Алексей Черников

В ЛДПР также подчеркнули, что в безобразном поведении подростков виноваты, прежде всего, их родители, и таких учеников следует собирать в отдельные классы или даже отдельные школы.

Как писал ранее ridus.ru, школа № 1557 имени Петра Капицы считается одной из лучших школ Зеленограда благодаря своим учителям. Образовательно учреждение имеет физико-математический уклон и исторически связано с Московским институтом электронной техники (МИЭТ). С 2015 года лицей является базовой школой Высшей школы экономики.

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