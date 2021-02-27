В украинской больнице произошел взрыв

В результате взрыва в больнице № 1 украинского города Черновцы один человек погиб, еще один пострадал.

Об этом сообщает acc. cv.ua со ссылкой на Госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве рассказали, что площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

На размещенных в Сети кадрах видно, что на месте происшествия работают пожарные и аварийные службы.

По предварительным данным, причиной взрыва стала детонация кислородного баллона.

Как отмечает «Главред», в этой больнице проходили лечение больные коронавирусом.

Из здания эвакуированы 20 человек.

Позже мэр Черновцов опроверг сообщения о взрыве кислородного баллона в больнице. «Можно уже точно сказать, что это не связано с электропроводкой, и взрыва кислородного баллона точно не было», — написал он в Facebook.



