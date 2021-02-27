Путин рассказал об уникальных возможностях армии России

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником, который отмечается 27 февраля. Глава государства поблагодарил их за безупречную службу и неизменную верность ратному долгу.

Создание Сил специальных операций стало ответом на вызовы времени, на серьёзные изменения в характере военных угроз и способов ведения вооружённой борьбы. Вы успешно прошли сложный этап формирования и боевого слаживания, опираясь на уникальную школу отечественного спецназа, на самые современные подходы к стратегии и тактике воинского искусства, — отметил Путин.

Вооруженные силы РФ обладают уникальными возможностями для решения задач разной сложности, добавил президент.

«Есть закалённые, испытанные бойцы, готовые действовать в нестандартной обстановке в любых точках мира, если этого требуют интересы Родины и её безопасности», — заключил Владимир Путин.

Формирование сил специальных операций началось в 2008 году в рамках крупномасштабной военной реформы. Публично об их создании впервые было объявлено в ноябре 2010 года. Празднование Дня сил спецопераций было введено по указу президента в 2015 году.