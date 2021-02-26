Экс-глава МВД Ингушетии задержан за организацию несогласованных акций

Бывший министр внутренних дел Ингушетии Ахмед Погоров задержан в Назрани в рамках уголовного дела, возбужденного по факту несогласованных массовых мероприятий в республике в 2019 году.

С апреля того же года он находился в межгосударственном розыске. В отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Погорову предъявлено обвинение по статье «Организация применения насилия в отношении представителей власти».

По данным следствия, согласованный с властями массовый митинг, проходивший в Магасе 26 марта 2019 года, перерос к вечеру в несогласованное публичное мероприятие и продолжился на следующий день. Протестующие применили в отношении представителей власти насилие, в результате чего пострадали более 60 сотрудников правоохранительных органов.

Следствие полагает, что Погоров являлся одним из активных участников несогласованной акции и организатором применения насилия в отношении представителей власти 27 марта.

«За совершение указанных преступлений установлено и задержано всего 47 лиц», — сообщается на сайте СК РФ. В отдельное производство выделены и направлены в суд уголовные дела в отношении 42 обвиняемых. В отношении 33 из них вынесены обвинительные приговоры.

Ранее сообщалось, что Никулинский районный суд Москвы вынес приговор бывшему сотруднику главного управления уголовного розыска МВД Владиславу Шаповалову, обманувшему авторитетного вора Василия Христофорова по кличке Вася Воскрес на крупную сумму денег.

В прошлом году за похожее преступление был осужден бывший руководитель столичного главка Следственного комитета Александр Дрыманов. В числе прочего его обвиняли в получении крупной взятки от криминального авторитета Захарии Калашова (Шакро Молодого) за освобождение бандита Кочуйкова.

