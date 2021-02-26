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Объявлено о создании нового телеканала на Украине взамен трех закрытых

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© AP Photo/Evgeniy Maloletka/ТАСС

© AP Photo/Evgeniy Maloletka/ТАСС

Журналисты трех закрытых президентом Украины Владимиром Зеленским телеканалов создали новый.

Взамен «112 Украина», NewsOne и ZIK появился «Перший Незалежний».

Он будет вещать на спутнике, а доступ к нему предложат крупнейшие кабельные сети провайдеров программной услуги «Воля», Triolan и других операторов.

«Интернет-трансляция телеканала доступна на сайте pnk. tv», — уточняется на сайте «112 Украина».

Ранее фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде Украины объявила о намерении инициировать импичмент президента страны Владимира Зеленского. Поводом для инициативы оппозиционеров стали санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK, а также их владельца — депутата от «Оппозиционной платформы» Тараса Козака.

Оппозиционеры заявляют, что Зеленский провалился как глава Украины. Об этом также свидетельствует исследование, проведенное центром «Социальный мониторинг». В его рейтинге самой популярной на Украине партией является «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Позже Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины объявил о санкциях, введенных в отношении лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

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