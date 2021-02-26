«Ресурс с зубастой командой»: зачем Нечаев покупает издание Sports.ru

Основатель парфюмерной компании Faberlic и партии «Новые люди» Алексей Нечаев покупает интернет-издание Sports.ru.

Актив будет оформлен на инвестиционный фонд Нечаева «Эскадра-Капитал». Организация получит 100% акций издания.

Создатели издания Дмитрий Навоша и Дмитрий Степанов останутся в Sports.ru как наблюдатели совета директоров.

По словам Нечаева, сделка по Sports.ru готовилась с начала 2019 года. Он отметил в интервью «РБК», что это «растущий ресурс с зубастой командой». В информационную эпоху, считает глава Faberlic, такие ресурсы нужны.

Алексей Нечаев — успешный бизнесмен, человек прагматичный, отметил в интервью ridus.ru политолог Владимир Киреев. По словам эксперта, покупка Sports.ru может быть связана с грядущими выборами в Госдуму, в которых партия Нечаева «Новые люди» планирует принять участие.

Мнение Киреева разделяет член экспертного совета «Царьграда» Олег Новиков: «Впереди выборы в Госдуму. Хозяин парфюмерной компании и лидер партии „Новые люди“, вероятно, собирается окучивать любителей спорта, которые являются аудиторией Sports.ru».

При этом, как стало известно ridus.ru, Алексей Нечаев не собирается менять ничего ни в информационной политике, ни внутри редакции.

«Ридус» попросил прокомментировать сделку еще нескольких экспертов, однако что-либо говорить по этому поводу они отказались.