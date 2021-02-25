Более 10% россиян могут проголосовать за новую партию Прилепина и Миронова

Более 10% россиян, которые приняли участие в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения, допускают для себя возможность проголосовать на предстоящих выборах в Госдуму за объединённую партию «Справедливая Россия — За правду». Об этом рассказал руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов в ходе круглого стола ЭИСИ.

Ключевой вопрос — сколько россиян сегодня декларируют в той или иной степени готовность проголосовать за эту партию. Мы несколько недель назад говорили о цифре 10%, а сейчас этот показатель составляет 11%, — сказал Мамонов.

По его словам, к этой цифре нужно «относиться спокойно», поскольку речь идет об «авансовой оценке».

«Вопрос о готовности поддержать «Справедливую Россию — За правду» задавался после того, как респондента проинформировали о происходящих сейчас объединительных процессах», — отметил эксперт.

Михаил Мамонов считает, что показатель в 11%, скорее всего, не сохранится, а будет колебаться.

Профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев отметил, что новая партия имеет все шансы привлечь на свою сторону россиян, которые раньше не ходили на выборы.

«У партии есть возможность занять второе место по итогам выборов. Если, конечно, они прекрасно сработают и не допустят внутренних дрязгов, особенно в региональных отделениях», — пояснил Матвейчев.

Российские левоконсервативные партии «За правду», «Справедливая Россия» и «Патриоты России» недавно подписали соглашение об объединении. Новая партия получила название «Справедливая Россия — За правду».