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В Европе усомнились в независимости ЕСПЧ

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Решение Европейского суда по правам человека по делу блогера Алексея Навального свидетельствует о том, что ЕСПЧ больше не является независимым органом. Такое мнение высказал итальянский журналист Гвидо Келлер, представляющий издание Geopolitical News.

«Требование ЕСПЧ об освобождении Навального из тюрьмы может стать преамбулой новых санкций против России. Поведение Европейского суда — это вторжение в российскую судебную систему. Москва уже интерпретировала требование ЕСПЧ как политику двойных стандартов, которую Запад часто проводит в отношении стран, воспринимаемых им как „враги“ или „угроза“», — отметил Келлер.

По его мнению, постановление ЕСПЧ по Навальному — часть глобальной кампании по противодействию России. «По сути, Страсбург подрывает и так сложные российско-европейские отношения, рискуя увеличить разрыв между сторонами в исторический момент, который должен ознаменоваться сотрудничеством в совместной борьбе с угрозой Covid-19», — заключил журналист.

Навальный — типичный пример антироссийского инструмента. Он создан европейскими и американскими СМИ только для того, чтобы атаковать Россию и скомпрометировать правительство Путина так называемой «антидемократической» позицией, — добавил депутат Парламента Фландрии Филипп Девинтер.

Европейский суд по правам человека потребовал от России немедленно освободить Навального из-под стражи в рамках так называемых обеспечительных мер. При этом ЕСПЧ категорически отказывается признавать блогера невиновным по делу «Ив Роше», по которому он, собственно, и находится в местах заключения.

На сайте ЕСПЧ размещен бюллетень с разъяснениями относительно применения обеспечительных мер. В документе четко указано, что Европейский суд вправе требовать освобождения заявителя лишь в случае прямой угрозы его жизни и здоровью. Навальный, находясь в СИЗО, с подобными угрозами не сталкивался.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный, признав его виновным в систематическом нарушении правил отбывания условного наказания. Теперь блогер проведет за решеткой два года и восемь месяцев.

До этого Алексей Навальный был признан виновным по двум уголовным делам. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере в отношении компании «Кировлес» и французского производителя косметики «Ив Роше».

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