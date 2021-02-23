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МИД прокомментировал блокировку в Twitter якобы связанных с РФ аккаунтов

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© Wikimedia Commons

© Wikimedia Commons

Блокировку в Twitter 100 аккаунтов, якобы связанных с Россией, прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она пообещала выяснить причину блокировки и дать экспертное заключение.

Формулировку заявления компании, согласно которому заблокированные аккаунты «пытались влиять на ЕС и США», Захарова назвала интересной.

«Под нее могут попасть миллионы пользователей. Даже ресурсы сотоварищей Навального — вот уж они точно влияют на США и ЕС, учитывая, с какой скоростью там штампуются антироссийские санкции по просьбе „агентов влияния“», — объяснила она в интервью ТАСС.

Согласно появившейся на сайте Twitter информации, соцсеть заблокировала 100 аккаунтов, подразделяющихся на две группы. Первая из них состоит из 69 аккаунтов, которые якобы связаны с российскими властями. В сообщении утверждается, что с помощью этих аккаунтов осуществлялась активность, направленная на «ослабление стабильности и надежности НАТО». Учетные записи второй группы, в которую включен 31 аккаунт, предположительно связаны с российским «Агентством интернет-исследований». По мнению Twitter, посредством этих аккаунтов осуществлялись действия, «направленные против США и ЕС».

Ранее ridus.ru рассказывал о том, что модерирование постов в сервисе микроблогов Twitter все больше напоминает цензуру. Занимая доминирующее положение на цифровом рынке, компания считает себя вправе наказывать за инакомыслие, а также самостоятельно определять, законодательства каких стран ей соблюдать, а каких попросту игнорировать.

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