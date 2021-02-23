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Родственника Елизаветы II посадили в тюрьму за попытку изнасилования

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© WILL OLIVER/EPA/TASS

© WILL OLIVER/EPA/TASS

Внучатого племянника королевы Великобритании Елизаветы II признали виновным в попытке изнасилования.

Суд приговорил графа Стратморского и Кингхорнского Саймона Боуз-Лайона к 10 месяцам лишения свободы.

По данным следствия, в феврале прошлого года 34-летний Боуз-Лайон вломился ночью в комнату девушки, гостившей в его фамильном замке в Шотландии, и попытался сорвать с нее одежду. Той удалось вытолкать мужчину за дверь и позвать на помощь своих друзей, а также других гостей замка.

Как сообщает Sky News, в итоге аристократ признал свою вину и попросил у девушки прощения, объяснив свои действия сильным алкогольным опьянением. По его словам, он и подумать не мог, что способен на такой поступок.

Боуз-Лайон также сообщил, что после этого инцидента обратился за помощью к специалистам.

Как писал ранее ridus.ru, в ноябре 2020 года Елизавета II присвоила сыну российского банкира Александра Лебедева Евгению титул барона. Решение было принято по ходатайству британского премьера Бориса Джонсона.

Также стало известно о намерении королевы продать одну из своих квартир в Москве. Оказалось, что она на правах собственности владеет четырьмя элитными квартирами в доме № 10 в Первом Обыденском переулке. Апартаменты коронованной особы располагаются на первом, втором и четвертом этажах.

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