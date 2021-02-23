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Конституционный суд Молдавии признал незаконным указ президента страны

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© pixabay.com

© pixabay.com

Указ президента Молдавии Майи Санду о повторном выдвижении кандидатуры Натальи Гаврилицы на должность премьер-министра признан неконституционным.

Об этом сообщила глава Конституционного суда Домника Маноле.

«Конституционный суд постановил частично удовлетворить запрос депутатов Соцпартии признать незаконным указ президента о выдвижении кандидата на пост премьера Натальи Гаврилицы», — цитирует ее портал Noi.

Маноле предложила парламентским фракциям вновь начать консультации с Санду по вопросу назначения кандидата на пост главы правительства.

© EPA/DUMITRU DORU/ТАСС

© EPA/DUMITRU DORU/ТАСС

Как отмечает газета «Известия», пост премьера Молдавии остается вакантным с декабря 2020 года. Санду выдвинула кандидатом в премьеры Наталью Гаврилицу, являющуюся также вице-председателем пропрезидентской партии «Действие и солидарность», однако парламент не поддержал эту кандидатуру.

Соцпартия и парламентская группа Pentru Moldova сформировали 11 февраля парламентское большинство для выдвижения в премьеры бывшего министра финансов Марианны Дурлештяну, пишет издание.

Когда же Санду решила не считаться с решением депутатов и повторно выдвинула Гаврилицу на пост главы правительства, социалисты опротестовали это решение в Конституционном суде.

В декабре прошлого года парламент Молдавии принял новый закон о функционировании языков на территории страны и вернул русскому статус языка межнационального общения. Согласно документу, теперь государственные служащие будут обязаны по просьбе граждан отвечать на русском языке, в том числе письменно. Также гражданам гарантируется право на образование на государственном и русском языках.

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