Служба российских военных в Арктике вызвала восхищение у японцев

Пользователь портала Yahoo News Japan Тамаки Сакимура выразил свое восхищение службой российских военных в суровых условиях Арктики.

Он отметил, что этот регион отличают запредельно низкие температуры, резкие климатические перепады, обилие снега и сильные ветры.

«Обеспечение в этих условиях устойчивости и безопасности службы боевых истребителей остается пока уравнением со многими неизвестными», — написал Сакимура.

По его словам, в рамках совершенствования системы обороны в Арктике, Россия направила туда экспериментальный отряд с тяжелыми истребителями-перехватчиками МиГ-31БМ. Они предназначены для немедленного перехвата самолетов противника и отражения воздушных угроз.

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Сакимура обратил внимание на то, что взлетно-посадочная полоса на военном аэродроме острова Южный покрывается зимой толстым слоем снега и льда, который постоянно утрамбовывается, превращаясь во второе покрытие ВПП. Кроме того, при температуре воздуха около минус 50 градусов авиационное топливо густеет, из-за чего приходится пристально следить за его хранением, доставкой к истребителям и их заправкой.

МиГ-31БМ представляет собой модернизированную версию советского сверхзвукового истребителя дальнего радиуса действия. Самолет способен развивать скорость М=2,8 (число Маха) и обладает одной из самых мощных в мире БРЛС «Заслон-М».

Как писал ранее ridus.ru, в январе Россия разместила на архипелаге Новая Земля истребители-перехватчики МиГ-31БМ для несения боевого дежурства в Арктике. До этого истребители-перехватчики МиГ-31 были размещены в Анадыре на Чукотке.

В модификации МиГ-31К истребитель-перехватчик стал первым авиационным носителем гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал». Впервые «Кинжал» испытали в Арктике в ноябре 2019 года: МиГ-31 взлетел с аэродрома Оленегорск, после чего гиперзвуковая ракета поразила наземную цель на полигоне Пембой.