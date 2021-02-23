Володин и Матвиенко возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутаты и сенаторы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в честь Дня защитника Отечества, который отмечают в России 23 февраля.



Как сообщается на сайте Госдумы, парламентарии также возложили цветы к памятнику маршалу СССР Георгию Жукову.

Ранее венок к Могиле Неизвестного Солдата возложил президент России Владимир Путин. В церемонии принимали участие Министр обороны Сергей Шойгу, участники боевых действий, ветераны военной службы, а также учащиеся Московского суворовского военного училища, Московского высшего общевойскового командного училища и Военного университета Министерства обороны.