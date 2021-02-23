Сноубордисты чудом спаслись, повиснув над пропастью: видео

Девушка и ее друг, катаясь на сноубордах со склонов Эльбруса, провалились под снег. Они упали вниз на 4 метра, но чудом смогли зацепиться, повиснув над 15-метровой расщелиной.

Около 20 минут молодые люди находились на волоске от гибели. По словам девушки, она молилась и просто ждала, когда упадет вниз и разобьется. Но печального финала удалось избежать. Подоспели спасатели и вытащили потерпевших. Девушка отделалась испугом, а ее друг сломал руку.

Похожая история произошла в Сочи. Там сноубордисты спасли лыжника, который провалился в восьмиметровую яму, катаясь по запрещенной трассе в Красной поляне. Все происходящее сняла экшн-камера, установленная на шлеме одного из спортсменов.

«Судя по кадрам, молодой человек, прилично разогнавшись на склоне, из-за скорости не заметил огромный провал в земле. Парень улетел вниз, — а там на дне протекал ручей, в который он упал. Парень сломал обе руки, ногу и получил переохлаждение», — пишет Telegram-канал Baza.