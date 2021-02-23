«Немеркнущие примеры героизма»: в России отмечают День защитника Отечества

В России отмечается День защитника Отечества. Торжественные церемонии проходят во всех регионах страны — от Владивостока до Калининграда.

23 февраля президент РФ Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. В церемонии принимали участие Министр обороны Сергей Шойгу, участники боевых действий, ветераны военной службы, а также учащиеся Московского суворовского военного училища, Московского высшего общевойскового командного училища и Военного университета Министерства обороны, передает пресс-служба Кремля.

Кроме того, Путин записал видеообращение, в котором поздравил с Днем защитника Отечества представителей Вооруженных сил и всех граждан России.

Многовековая история России наполнена немеркнущими примерами героизма наших предков, и потому так крепки у нас традиции патриотизма, традиции неразрывной, прочной связи между народом, государством и их надёжными защитниками — армией и флотом. Этот союз выкован столетиями, и сегодня его значимость остаётся такой же важной и востребованной, — отметил глава государства.

Партия «Единая Россия» проводит 23 февраля акцию «Защитим память героев». К ней могут присоединиться все желающие и возложить цветы к захоронениям, обелискам и мемориалам Великой Отечественной войны. Центральной площадкой акции в Москве станет Поклонная гора, в Санкт-Петербурге — Пискаревское кладбище, в Волгограде — Мамаев Курган.

В Тверской области массовое возложение цветов пройдет у Ржевского мемориала Советскому солдату, в Севастополе — у мемориала Героической обороны города в 1941—1942 годах на площади Нахимова. В Мурманске — на сопке Зеленый мыс, а в Курске — в мемориальном комплексе «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов».



Реконструкторы из Санкт-Петербурга почтили память князя Александра Невского и всех защитников Отечества 22 февраля. Они возложили цветы к памятнику Александру Невскому. Участники акции были одеты в костюмы эпохи великого полководца.

«Волонтеры Победы» сняли в честь Дня защитника Отечества праздничный видеоролик. «Поздравляем всех, кто ратным и мирным трудом служит Отчизне, стоит на страже ее интересов и безопасности! А мы, в свою очередь, продолжим защищать память нашего народа», — говорится в поздравлении организации.

«Российское движение школьников» и «Классное радио РДШ» устроят экскурсию в пожарную часть и Музей Победы.

«Наши молодые ведущие пообщались с представителями одной из самых героических профессий, познакомились с людьми, которые рассказывают о Защитниках Родины, и, само-собой, попробовали все на себе!» — указано в комментарии РДШ.