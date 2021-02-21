«Не просто санкции»: США пригрозили России «набором инструментов»

Белый дом намерен в ближайшее время ответить на приписываемые России кибератаки на американские ведомства.

Причем ответные меры Вашингтона будут включать в себя не только санкции, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он отметил, что на их подготовку уйдут недели.

По его словам, в настоящее время разведка выясняет масштаб ущерба и выявляет причастных к кибератакам.

«Ответ будет включать набор инструментов — видимых и невидимых. Это будут не просто санкции», — предупредил Салливан в интервью CBS.

Помощник президента добавил, что реагирование на подобные инциденты требует «всеобъемлющего инструментария». Над этим в настоящее время и работает администрация США, подчеркнул он.

Как писал ранее ridus.ru, Агентство по кибербезопасности США (CISA) заявило 23 декабря, что масштабная хакерская атака «повлияла на правительства штатов и местные органы власти». Вторжение в федеральные структуры, в качестве «плацдарма» использовавшее американскую технологическую компанию SolarWinds, «затрагивало корпоративные сети в федеральных, государственных и местных органах власти, а также критически важные объекты инфраструктуры и другие организации частного сектора».

В тот же день избранный президент США Джозеф Байден пообещал ответить на действия хакеров, после того, как станет известно, кто за ними стоит. Он также заявил о намерении оценить последствия атаки. Действия Вашингтона, по его словам, будет «аналогичными».

Поначалу во всем привычно обвинили Россию. «Русским хакерам» заодно приписали взлом продуктов компании Microsoft.

Позднее тогдашний президент США Дональд Трамп отвел подозрения от Москвы. Он заявил, что вторжение вполне могли организовать и китайцы. С хозяином Белого дома не согласились в Конгрессе.