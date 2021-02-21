Российская армия вошла в топ-5 лучших в мире по версии National Interest

На основе уникальной формулы американский журнал National Interest составил топ-5 сильнейших армий в мире.

Возглавили рейтинг вооруженные силы США, которые, по данным издания, обладают огромным оборонным бюджетом, обширной инфраструктурой и большой численностью войск.

В публикации отмечается, что высокий потенциал американской армии сочетается с мощной оборонной промышленностью. Особо обращается внимание на наличие в ВВС США нескольких авианосных групп.

Российской армии эксперты отдали второе место, указав в первую очередь на активно возрождающийся военный флот. National Interest полагает, что в 2021 году новое поколение российских стратегических подводных лодок и субмарин с крылатыми ракетами даст стране немало преимуществ. В то же время береговую оборону позволят укрепить модернизированные корветы и другие малые корабли ВМФ РФ.

Кроме того, по мнению экспертов, российская армия превосходит американскую во всех категориях наземной мощи, кроме бронетехники.

Армия Китая расположилась на третьей строчке благодаря второму в мире по величине военному бюджету и крупнейшим резервам военнообязанных граждан. Кроме того, в стране реализуется несколько амбициозных программ закупок военной техники. В ближайшие десятилетия Китай планирует создать собственные авианосные ударные группы, а также парк бомбардировщиков и истребителей шестого поколения.

Четвертой в списке оказалась Индия. Как пишет издание, несмотря на относительно небольшой оборонный бюджет и отсутствие большого количества военной продукции по сравнению с тремя ведущими мировыми державами, военный потенциал страны проистекает из ее огромной численности и столь же впечатляющего резерва военнообязанных. Отмечается также наличие у индийской армии большого парка танков, а также обширных сил береговой обороны и солидного резерва артиллерийских орудий.



Топ-5 замыкает Япония, которой в 2020 году удалось впервые вытеснить из пятерки лучших армий мира Францию.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне для американского журнала National Interest. Статья опубликована на английском языке под заголовком «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны».

Кроме того, эксперт этого издания Калеб Ларсон признал российские ледоколы «оружием для захвата Арктики».