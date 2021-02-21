Российская армия вошла в топ-5 лучших в мире по версии National Interest
- 21 февраля 2021, 20:03
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На основе уникальной формулы американский журнал National Interest составил топ-5 сильнейших армий в мире.
Возглавили рейтинг вооруженные силы США, которые, по данным издания, обладают огромным оборонным бюджетом, обширной инфраструктурой и большой численностью войск.
В публикации отмечается, что высокий потенциал американской армии сочетается с мощной оборонной промышленностью. Особо обращается внимание на наличие в ВВС США нескольких авианосных групп.
Российской армии эксперты отдали второе место, указав в первую очередь на активно возрождающийся военный флот. National Interest полагает, что в 2021 году новое поколение российских стратегических подводных лодок и субмарин с крылатыми ракетами даст стране немало преимуществ. В то же время береговую оборону позволят укрепить модернизированные корветы и другие малые корабли ВМФ РФ.
Кроме того, по мнению экспертов, российская армия превосходит американскую во всех категориях наземной мощи, кроме бронетехники.
Армия Китая расположилась на третьей строчке благодаря второму в мире по величине военному бюджету и крупнейшим резервам военнообязанных граждан. Кроме того, в стране реализуется несколько амбициозных программ закупок военной техники. В ближайшие десятилетия Китай планирует создать собственные авианосные ударные группы, а также парк бомбардировщиков и истребителей шестого поколения.
Четвертой в списке оказалась Индия. Как пишет издание, несмотря на относительно небольшой оборонный бюджет и отсутствие большого количества военной продукции по сравнению с тремя ведущими мировыми державами, военный потенциал страны проистекает из ее огромной численности и столь же впечатляющего резерва военнообязанных. Отмечается также наличие у индийской армии большого парка танков, а также обширных сил береговой обороны и солидного резерва артиллерийских орудий.
Топ-5 замыкает Япония, которой в 2020 году удалось впервые вытеснить из пятерки лучших армий мира Францию.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне для американского журнала National Interest. Статья опубликована на английском языке под заголовком «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны».
Кроме того, эксперт этого издания Калеб Ларсон признал российские ледоколы «оружием для захвата Арктики».
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