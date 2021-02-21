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В России планируют производить сверхзвуковой пассажирский самолет

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© Марина Лысцева/ТАСС

© Марина Лысцева/ТАСС

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал о планах по созданию в России сверхзвукового пассажирского самолета.

По его словам, ОАЭ может участвовать в проекте как финансовый инвестор.

Ранее глава Минпромторга РФ сообщил, что пассажирский сверхзвуковой самолет будет создавать совместное предприятие суверенного фонда ОАЭ Mubadala и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«Пока, может быть, производство будет полностью у нас», — приводит «РИА Новости» слова Чемезова, сказанные им в кулуарах военно-промышленной выставки IDEX.

Он пояснил, что проект находится пока на начальном этапе.

Как сообщает ТАСС, по словам Мантурова, что основные параметры бизнес-джета уже определены. В частности, самолет будет развивать скорость до 1,8 Маха (сверхзвуковой считается скорость от 1 до 5 Махов). Также планируется создать две версии самолета: на 8 и 30 пассажирских мест. На начальном этапе в проект потребуется инвестировать 100 млн долларов.

В январе 2018 года президент РФ Владимир Путин высоко оценил демонстрационный полет стратегического бомбардировщика Ту-160М и предложил создать гражданскую версию самолета.

© mil.ru

© mil.ru

В сентябре того же года в компании «Туполев» рассказали, что предпроектные работы по созданию сверхзвукового пассажирского самолета находятся на стадии завершения. При этом отмечалось, что в России пока нет необходимой для создания такого воздушного судна маршевой силовой установки, а серийно производимый двигатель НК-32 не сможет отвечать современным требованиям гражданских эксплуатантов.

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Комментарии (1)

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    С Мсегодня, 20:07

    Конкорд в некризисные времена оказался нерентабельным, а сегодня на велосипеды впору переходить, а они сверзвуковой аэробус задумали. И челенджер на Луну запустить, как анонсировал Рогозин.

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