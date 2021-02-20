Число жертв аномальных холодов в США возросло до 58

Аномальные холода стали причиной гибели в США по меньшей мере 58 человек.

В это число входят люди, погибшие от переохлаждения или отравления угарным газом, а также утонувшие и скончавшиеся в результате ДТП.

В данной статистике также учтены жертвы домашних пожаров.

Как отмечает газета New York Times, большинство погибших зафиксировано в Техасе.

Издание также допускает, что число жертв может быть намного выше.

По данным портала Poweroutage.com, без электричества в США остаются 261,9 тысяч человек.

Напомним, редкие для этой климатической зоны снежная буря и заморозки привели к энергетическому коллапсу в Техасе и стали настоящим потрясением для местных жителей. Дома миллионов людей были сначала обесточены, а затем отключены от водоснабжения, чтобы не допустить замерзания воды и разрушения труб.

Оставшиеся без света жители штата были вынуждены ночевать и заряжать свои смартфоны в машинах, которые работали с заведенным двигателем всю ночь. Как минимум в одном случае это привело к отравлению угарным газом: мать семейства забыла об опасности и погибла вместе со своими детьми в собственном гараже. В ряде других случаев попытки согреться у каминов и газовых плит привели к пожарам.

Одной американской семье выжить в условиях экстремальных холодов помогла бабушка, приехавшая из России. Пенсионерка подсказала домочадцам, что нужно слить воду из батарей, чтобы трубы не замерзли. По словам россиянки, большинство американцев не знали, что нужно это сделать.