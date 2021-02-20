Башкирскому чиновнику дали квартиру «обманутого дольщика» в виде взятки

В качестве взятки за незаконную выдачу разрешения на строительство чиновник одной из районных администраций Башкирии получил квартиру.

Эту недвижимость ему передала женщина, выдавшая себя обманутой дольщицей и в результате получившая квартиру без внесения денежных средств.

Несмотря на то, что гражданка не имела прав на получение денежной компенсации от Фонда защиты прав дольщиков, конкурсный управляющий застройщика-банкрота ООО «Стройиндустрия» внес ее в список обманутых участников долевого строительства.

Не заплатив денег, россиянка заключила договор долевого участия с директором компании и в итоге получила фиктивный приходный кассовый ордер. Такая схема была выбрана специально для того, чтобы «отблагодарить» местного чиновника за незаконную выдачу разрешения на строительство.

Как сообщается на сайте Фонда, представитель администрации уже отбывает наказание в колонии строгого режима. Также осужден и руководитель «Стройиндустрии». В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении «обманутой дольщицы» и конкурсного управляющего.

Ранее ridus.ru рассказывал о том, что бывший замглавы Спецстроя и руководитель оперативного штаба по строительству космодрома Восточный Александр Мордовец был приговорен Бабушкинским судом Москвы к 13,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Мордовца признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» и «Получение взятки в особо крупном размере».