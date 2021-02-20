Хэштег в защиту ветеранов запустили на кубковом матче «Зенит» - «Арсенал»

На матче 1/8 финала кубка России по футболу между «Зенитом» и тульским «Арсеналом», состоявшемся 20 февраля на «Газпром Арене», был запущен хэштег в защиту ветеранов.

Надписи #защитимветеранов, #городгеройленинград, #городгеройТула высветились на информационном табло над секторами стадиона.

Кроме того, игроки «Зенита» вышли на матч в футболках в поддержку донорства, которые после игры были вручены первым 11 болельщикам, сдавшим кровь на «Газпром Арене». Данная акция приурочена к проекту петербургского клуба «Месяц донора».

Ранее в соцсетях был организован флешмоб в поддержку ветерана Игната Артеменко, который выступает пострадавшим по уголовному делу о клевете. Популярность в Сети набирают посты с хэштегами «ЗащитимВетеранов» и «Я/МыИгнатАртеменко».

«Арсенал» в итоге взял верх над «Зенитом» со счетом 2:1, а после матча игроки тульской команды посвятили эту победу ветеранам.





Как писал ранее ridus.ru, «Единая Россия» анонсировала всероссийскую акцию в защиту ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с главами думских партий заявил руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов.

Парламентарий сообщил, что 23 февраля члены партии власти планируют возложить цветы к памятникам и мемориалам Великой Отечественной.