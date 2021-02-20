Мессенджер WhatsApp пригрозил санкциями игнорирующим новые правила

Тем пользователям WhatsApp, которые не ознакомятся с информацией о запланированном обновлении конфиденциальности, пригрозили санкциями.

Согласно новым условиям конфиденциальности, данные о номере телефона будут переданы Facebook.

Пользователям WhatsApp позволено игнорировать баннер с этими условиями до 15 мая.

По истечении срока компания применит санкции — через несколько недель пользователям оставят возможность принимать звонки и уведомления, но откажут в функции просмотра и отправки сообщения из приложения.

Как сообщает TechCrunch со ссылкой на письмо, направленное мессенджером компании-партнеру, на этом WhatsApp не остановится. Если пользователь так и не примет новые условия сервиса, через 120 дней мессенджер имеет право удалить его учетную запись.

По данным опроса, проведенного ВЦИОМ, самым популярным мессенджером для общения в России стал WhatsApp — им пользуются 73% респондентов. Для видеозвонков россияне чаще всего выбирают WhatsApp (70%), Viber (20%) и Skype (13%).

В январе 2021 года наибольшей популярностью во всем мире пользовался мессенджер Telegram. Его загружали чаще других приложений. Telegram установили 63 миллиона раз, что в 4 раза больше прошлогоднего показателя за тот же период.

По словам создателя мессенджера Павла Дурова, повышенный интерес к этому приложению связан в первую очередь с оттоком пользователей из WhatsApp, который произошел из-за обновления политики конфиденциальности и предоставлении личных данных пользователей соцсети Facebook.

Также сообщалось, что в последнем на текущий момент обновлении Telegram 7.4 для iOS появилась функция импорта истории переписки из трех других мессенджеров — WhatsApp, Line и KakaoTalk.

