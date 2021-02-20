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Эксперт: рейтинг Владимира Путина находится в устойчивом коридоре

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© Kremlin

© Kremlin

Рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина составил 61,7%, а показатель доверия главе государства — 65%. Таковы результаты последнего опроса ВЦИОМ, который проводился с 8 по 14 февраля 2021 года.

По данным социологов, показатель одобрения деятельности Путина с 1 по 7 февраля составлял 62,5%, а на прямой вопрос о доверии президенту положительно тогда отвечали 66,1% респондентов.

Рейтинг Путина продолжает находится в устойчивом коридоре. Изменения есть, но они незначительны. Признаки небольшого спада, на мой взгляд, объясняются психологической усталостью от пандемии, роста цен и холодной зимы. Я бы не говорил, что на уровень поддержки Владимира Путина как-то могла повлиять ситуация с блогером Алексеем Навальным. Ни арест господина Навального, ни его расследование об усадьбе в Геленджике, ни уличные акции никак не влияют на рейтинг одобрения президента, — прокомментировал данные ВЦИОМ в интервью ridus.ru политолог Александр Малахов.

«Оппоненты России на международной арене вложили в Алексея Навального массу информационных и финансовых ресурсов, чтобы создать вокруг его персоны некий информационный накал и тем самым пошатнуть позиции российской власти. Однако все их усилия, как показывают социологические исследования, оказались напрасны», — добавил эксперт.

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