Космонавт рассказал, когда в небе над Россией можно будет увидеть MKC

Международная космическая станция (МКС) пролетит над Землей в пределах видимости уже в воскресенье, 21 февраля.

Космонавт Сергей Кудь-Сверчков рассказал, что МКС будет видна невооруженным глазом ближайшие полтора месяца.

Он напомнил, что МКС появится в виде звездочки, пересекающей небо с юго-запада на юго-восток.

«Наступает очередная пора видимых пролетов Международной космической станции! И предстоящий сезон довольно длительный — полтора месяца. Вы можете „ловить“ нас», — написал Кудь-Сверчков в Instagram.

Согласно опубликованному им графику пролетов МКС над Москвой, первый раз ее можно будет увидеть 21 февраля в 6:49, а затем ежедневно ранним утром до 11 марта. В некоторые дни она будет появляться по два раза за утро.

С 20 марта по 3 апреля МКС будет видна вечером.

По словам Кудь-Сверчкова, станцию можно будет заметить на большей части России и ближнего зарубежья.

Ранее он не только рассказал, но и показал, чем в наши дни питаются на орбитальной станции. В Twitter космонавт опубликовал видео, в котором продемонстрировал набор питания, рассчитанный на 16 дней. Вся еда содержится в трех специальных контейнерах. «Это продукты сублимационной сушки», — объяснил он. «Тюбиков давно уже нет», — добавил Кудь-Сверчков.

Он также ответил на вопрос, влияет ли невесомость на заживление ран, ссадин и царапин.



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