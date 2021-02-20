«Презумпция исключительности»: эксперт оценил тактику адвокатов Навального

Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу блогера Алексея Навального на решение о замене ему условного срока на реальный.

Ранее Навального приговорили к трем с половиной годам лишения свободы по делу «Ив Роше». Мосгорсуд учел 12 месяцев, в течение которых блогер был под домашним арестом, и месяц нахождения Алексея в СИЗО. Фактически Навальный уже отбыл год из трех с половиной назначенных. Таким образом, ему придется провести в колонии два с половиной года.

Адвокаты Навального избрали довольно специфическую тактику. Они исходили из некой презумпции исключительности Алексея. Адвокаты пытались убедить судью в том, что Навальный обладает неким эксклюзивным иммунитетом от любых судебных требований. Именно на этой презумпции исключительности и базировался их тезис, что не Навальный должен информировать ФСИН о том, где он находится, а ведомство обязано самостоятельно его разыскивать и узнавать, все ли у него хорошо. С юридической точки зрения такая тактика была заведомо проигрышная, поскольку в России существует принцип равенства всех граждан перед законом, — прокомментировал в интервью ridus.ru политолог Александр Рудаков.

В 14:00 продолжится судебный процесс в отношении Навального по делу об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Блогер выступит с последним словом, после чего судья вынесет приговор.

Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный, признав Алексея виновным в систематическом нарушении правил отбывания условного наказания. Теперь блогер проведет за решеткой два года и восемь месяцев.

До этого Алексей Навальный был признан виновным по двум уголовным делам. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере в отношении компании «Кировлес» и французского производителя косметики «Ив Роше».