Европейские политики осудили решение ЕСПЧ по Навальному
- 20 февраля 2021, 11:21
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Европейские политики осудили решение ЕСПЧ по поводу блогера Алексея Навального, который отбывает наказание по делу «Ив Роше».
Европейский суд по правам человека потребовал от России немедленно освободить Навального из-под стражи в рамках так называемых обеспечительных мер. При этом ЕСПЧ категорически отказывается признавать блогера невиновным по делу «Ив Роше». Суд лишь допустил возможность пересмотра дела в связи с незначительными нарушениями.
Требование по Навальному свидетельствует об ангажированности ЕСПЧ, считает депутат Европарламента Тьерри Мариани. По его мнению, Европейский суд давно дискредитирован разоблачениями о связях некоторых своих представителей с «галактикой» миллиардера Джорджа Сороса.
«Но в деле Ассанжа тишина! Поэтому сложно поверить в независимость ЕСПЧ», — заявил Мариани.
«Глупость поучающих европейцев, которые играют на руку американцам и слабеют сами!» — добавил бывший член парламентской ассамблеи ОБСЕ и ПАСЕ Ив Поццо ди Борго.
«Такое ощущение, что ЕСПЧ не остается ничего другого, как заниматься делом Навального и выносить судебные запреты в отношении России. Заказ Сороса?» — задается вопросом депутат Европарламента Виржини Жорон.
На сайте ЕСПЧ размещен бюллетень с разъяснениями относительно применения обеспечительных мер. В документе четко указано, что Европейский суд вправе требовать освобождения заявителя лишь в случае прямой угрозы его жизни и здоровью. Навальный, находясь в СИЗО по делу «Ив Роше», с подобными угрозами не сталкивался.
«Требование Европейского суда напоминает политическое заявление, — сказал представитель Московской коллегии адвокатов Алексей Мельников. — Речь здесь идет не о судебном акте, а о посягательстве на суверенитет России. Поэтому удивление властей Российской Федерации абсолютно понятно и обоснованно. Кроме того, национальное законодательство нашей страны, согласно Конституции РФ, имеет приоритет над решениями международных инстанций. И если Конституционный суд сочтет, что требование ЕСПЧ по Навальному не подлежит исполнению, то Россия имеет полное право данное требование проигнорировать».
2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный, признав его виновным в систематическом нарушении правил отбывания условного наказания. Теперь блогер проведет за решеткой два года и восемь месяцев.
До этого Алексей Навальный был признан виновным по двум уголовным делам. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере в отношении компании «Кировлес» и французского производителя косметики «Ив Роше».
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