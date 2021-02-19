Таксист устроил стрельбу в Лефортовском тоннеле в Москве

Двое москвичей сообщили о том, что в результате возникшего конфликта водитель устроил стрельбу в Лефортовском тоннеле.

По словам жителей столицы, таксист влез в их разговор и мешал общению.

Мужчины дважды просили его не вмешиваться, а затем резко ему ответили.

«Он выхватил предмет, похожий на пистолет, и стал им прямо в машине угрожать», — рассказал один из пассажиров «Вечерней Москве».

После этого водитель такси остановил автомобиль в тоннеле и потребовал, чтобы его клиенты покинули салон. Собеседник издания также отметил, что как только мужчины попытались забрать из машины свои вещи, таксист открыл огонь.

«Сел в автомобиль и уехал вместе с нашими вещами. Приблизительно через триста метров он их выбросил на дорогу», — добавил пассажир, посетовав на то, что в результате этого инцидента сломался его ноутбук.

Мужчина также сообщил, что он и его друг уже написали заявление в полицию.

В пресс-службе столичного главка МВД заявили изданию, что в настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Отмечается, что в результате конфликта никто не пострадал.

Как писал ранее ridus.ru, в Москве полицейские задержали водителя такси, открывшего стрельбу по своим пассажирам. Во время их разговора с водителем последнему что-то не понравилось, он начал оскорблять молодого человека и его девушку, а затем отъехал от них на несколько метров, вышел из машины, достал похожий на пистолет предмет и несколько раз выстрелил в сторону молодых людей.

Также сообщалось, что водитель такси напал на своего пассажира с ножом, когда тот не смог расплатиться.

