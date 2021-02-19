«Пчелы против меда»: Михалков раскритиковал актеров за поддержку Навального

Режиссер Никита Михалков раскрыл гонорары актеров, которые поддержали протесты в защиту блогера Алексея Навального.

По его словам, Павел Деревянко получает за съемочный день 300 тысяч рублей, Александра Бортич — 200 тысяч. Комик Антон Лапенко зарабатывает 200−250 тысяч за съемочный день, Семён Трескунов — 120 тысяч рублей, Мария Шалаева — 150 тысяч рублей.

Михалков признался, что очень расстроился, когда услышал от артистов призывы к участию в незаконных митингах, организованных командой Навального. По мнению режиссера, они повели себя некрасиво.

Роскошная Александра Бортич. Зачем ты, Саша, заставляешь молодых людей, в том числе и детей, идти на баррикады. Зачем ты заставляешь их бунтовать против той страны, в которой ты за один съёмочный день зарабатываешь 200 тысяч рублей? Саша, чего тебе не хватает, кто тебя ограбил? А вот прекрасный артист Паша Деревянко. Чего тебе не хватает? Твоя ставка 300 тысяч рублей в съёмочный день, — заявил Никита Михалков.

«Театры у нас в основном государственные. Фильмы снимаются по заказу Министерства культуры. Из этого следует, что Павел Деревянко, Александра Бортич и другие артисты получают свои баснословные деньги из госбюджета, который формируется за счет налогов. При этом они позволяют себе выступать против государства, поддерживая различные деструктивные движения. В общем, пчелы против меда. Поэтому Михалков, на мой взгляд, прав. Я уверен, что его мнение разделяет большинство россиян. Безусловно, актеры имеют полное право занимать ту или иную политическую позицию, но пусть тогда они это делают за свой счет. Так будет честнее по отношению к налогоплательщикам, которые вряд ли хотят оплачивать PR-кампанию Алексея Навального из собственного кармана», — прокомментировал «Ридусу» ситуацию директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный, признав его виновным в систематическом нарушении правил отбывания условного наказания. Теперь блогер проведет за решеткой два года и восемь месяцев.

До этого Алексей Навальный был признан виновным по двум уголовным делам. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере в отношении компании «Кировлес» и французского производителя косметики «Ив Роше».