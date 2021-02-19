Мэр Магадана назвал преимущества голосования по одномандатным округам

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов, глава ЛДПР Владимир Жириновский и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов пожаловались президенту Владимиру Путину на отказ муниципалитетов от голосования по партийным спискам в пользу выборов по одномандатным округам. Руководители оппозиционных думских фракций заявили, что из-за массового перехода регионов на мажоритарную систему выборов они стали терять муниципальных депутатов.

По словам Зюганова, на выборах 2020 года КПРФ и другие партии, представляющие системную оппозицию, «не получили ни одного депутата». Коммунист назвал данную ситуацию абсолютно недопустимой, поскольку «расчищается площадка для деструктивных сил, которые уже проявили себя в Москве».

В том же духе высказались Владимир Жириновский и Сергей Миронов. Жириновский, в частности, доложил главе государства, что оппозиция проиграла выборы во Владимире, Липецке, Костроме и Ульяновске. И теперь, пугает лидер ЛДПР, «в этих городах осенью будут самые большие протесты, ибо в муниципальных органах власти нет представителей оппозиции».

Вы посмотрите, Белоруссия — вообще никаких партий. Есть лишь один президент Александр Лукашенко, вот он вызвал ненависть к себе лично... Округа — это путь к сепаратизму, — сказал Владимир Жириновский.

«Мажоритарные выборы ведут к деградации той партийной политической системы, скажем, крепости, в основе которой лежат четыре парламентские партии», — заявил, в свою очередь, Сергей Миронов.



Мэр Магадана Юрий Гришан не разделяет алармистских настроений лидеров парламентской оппозиции. На его взгляд, голосование по одномандатным округам — это наиболее приемлемый вариант.

«Проблема оппозиционных партий заключается в отсутствии ярких и эффективных лидеров. Все их предвыборные кампании построены на том, что глава ЛДПР Владимир Жириновский возглавляет партийные списки практически во всех регионах, как и председатель КПРФ Геннадий Зюганов. Таким образом, люди голосуют не за конкретных людей, а за бренд. В результате получают кота в мешке, ведь никого из муниципальных депутатов от ЛДПР, КПРФ или „Справедливой России“ они не знают», — рассказал Гришан в интервью ridus.ru.



Выбирать бренд не совсем правильно, поэтому мы в Магадане совершенно осознанно отказались от голосования по партийным спискам. На муниципальных выборах никакой политики быть не должно. Мундепы решают исключительно хозяйственные вопросы: надо ли покрасить фасад, где лучше установить урны для мусора и так далее. К чему здесь политика? Здесь должен быть человек, который прекрасно знаком избирателям, который болеет за свою малую родину, за округ, в котором живет, а не за интересы тех или иных партийных боссов, — добавил градоначальник.

Гришан отметил, что раньше в Магаданской городской Думе было 28 депутатов: 14 одномандатников, 14 избирались по спискам.

«Из них работали только одномандатники, кого люди знали в лицо. На одного депутата приходилось шесть тысяч избирателей. Сейчас у нас 21 депутат. Нагрузка у них — три тысячи избирателей на одного депутата. Таким образом, депутатам стало значительно проще заниматься избирательными округами», — подчеркнул мэр.



«Жителям округа без разницы, в какой политической партии состоит кандидат. Если человек слышит людей и старается сделать их жизнь лучше, то его обязательно выберут. Так что парламентской оппозиции надо не жаловаться, а выращивать достойных кандидатов», — заключил Юрий Гришан.