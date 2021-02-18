Новый штамм коронавируса обнаружили в Норвегии

Обнаруженный в Норвегии новый штамм коронавируса В.1.525 может оказаться заразнее COVID-19.

Отмечается, что у этого штамма есть общие черты как с британским, так и с южноафриканским вариантами.

Как сообщает NRK, за последние сутки В.1.525 заразились 10 человек.

«Мы пока не знаем, является ли он более заразным, но это вполне вероятно», — сказала в интервью телеканалу глава отдела Национального института общественного здравоохранения Лине Волд.

По ее словам, в Норвегии уже выявлены различные штаммы коронавируса, которые изменяются со временем.

Ранее сообщалось, что новую мутацию коронавируса обнаружили в Финляндии. Уровень заразности этого штамма еще не определен. По словам ученых, в этом виде мутации присутствуют черты британского и южноафриканского штаммов.

Кроме того ridus.ru рассказывал о том, что в Британии обнаружили еще одну мутацию коронавируса. Ученые говорят, что она успела распространиться в десяти странах. Штамм получил название B1525.

В Дании было выявлено 35 случаев заражения новым штаммом, в Великобритании — 32, в Нигерии — 12, в США — 7. Эта тип коронавируса характеризуется мутацией Е484К в шиповидном белке. Схожие черты ранее наблюдались у «бразильской», «южноафриканской» и «бристольской» разновидностей COVID-19.



Британский штамм коронавируса считается наиболее опасным для детей и молодых людей в возрасте до 21 года. В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали первую в мире тест-систему для выявления этой мутации.

