Вирусолог не увидел смысла в британском эксперименте по заражению COVID-19

Британские ученые решились на рискованный эксперимент: заразить здоровых людей коронавирусом.

По мнению специалистов, так можно будет изучить воздействие COVID-19 на человеческий организм.

Как сообщает Bloomberg, Британский комитет по этике клинических исследований уже одобрил эксперимент, который пройдет в марте. Участие в нем примут около 90 испытуемых в возрасте от 18 до 30 лет «с наименьшим риском осложнений от коронавируса». Они будут инфицированы в «безопасной и контролируемой среде». В специальном центре им предстоит провести минимум 17 дней. Домой участники эксперимента вернутся только после того, как их перестанут считать заразными.

По данным агентства, добровольцам будет выплачено 4,5 тысячи фунтов в год (465 тысяч рублей). На само исследование правительство Великобритании выделило 34 миллиона фунтов (3,5 млрд рублей).

Российские ученые не видят смысла в подобных экспериментах. Как рассказал «360» вирусолог Анатолий Альтштейн, опасность для испытуемых все же есть, хотя и небольшая. По его мнению, добровольцев должны застраховать.

Он напомнил, что, как правило, такие исследования проводят для проверки вакцин. То есть людей сначала вакцинируют — часть плацебо, часть вакцины, а потом инфицируют, пояснил Альтштейн.

«У нас миллионы людей заражены. Для чего нам еще отдельно заражать людей? Я хорошо понимаю групповые эксперименты, если испытывают лекарство или вакцину. А так — посмотреть, как вирус действует на людей», — отметил ученый в интервью телеканалу.

Ранее вирусологи объяснили, почему молодежь хуже переносит прививки от COVID-19.

Кроме того, эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что пациенты, перенесшие коронавирус, вполне могут заразиться новыми штаммами. Это может произойти даже несмотря на наличие антител к вирусу.