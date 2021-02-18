Вирусолог не увидел смысла в британском эксперименте по заражению COVID-19
- 18 февраля 2021, 20:42
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Британские ученые решились на рискованный эксперимент: заразить здоровых людей коронавирусом.
По мнению специалистов, так можно будет изучить воздействие COVID-19 на человеческий организм.
Как сообщает Bloomberg, Британский комитет по этике клинических исследований уже одобрил эксперимент, который пройдет в марте. Участие в нем примут около 90 испытуемых в возрасте от 18 до 30 лет «с наименьшим риском осложнений от коронавируса». Они будут инфицированы в «безопасной и контролируемой среде». В специальном центре им предстоит провести минимум 17 дней. Домой участники эксперимента вернутся только после того, как их перестанут считать заразными.
По данным агентства, добровольцам будет выплачено 4,5 тысячи фунтов в год (465 тысяч рублей). На само исследование правительство Великобритании выделило 34 миллиона фунтов (3,5 млрд рублей).
Российские ученые не видят смысла в подобных экспериментах. Как рассказал «360» вирусолог Анатолий Альтштейн, опасность для испытуемых все же есть, хотя и небольшая. По его мнению, добровольцев должны застраховать.
Он напомнил, что, как правило, такие исследования проводят для проверки вакцин. То есть людей сначала вакцинируют — часть плацебо, часть вакцины, а потом инфицируют, пояснил Альтштейн.
«У нас миллионы людей заражены. Для чего нам еще отдельно заражать людей? Я хорошо понимаю групповые эксперименты, если испытывают лекарство или вакцину. А так — посмотреть, как вирус действует на людей», — отметил ученый в интервью телеканалу.
Ранее вирусологи объяснили, почему молодежь хуже переносит прививки от COVID-19.
Кроме того, эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что пациенты, перенесшие коронавирус, вполне могут заразиться новыми штаммами. Это может произойти даже несмотря на наличие антител к вирусу.
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