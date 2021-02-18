Губернаторы новой волны вывели формулу доверия россиян

Круглый стол на тему «Губернаторы новой волны: от доверия — к результату» был проведен 18 февраля Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) на площадке МИА «Россия сегодня».

Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил в своем выступлении, что для повышения уровня доверия к власти важна постоянная коммуникация с жителями и честность. По его словам, во время пандемии часто приходилось принимать непопулярные решения, но через искреннее общение с людьми удавалось доказывать правильность тех или иных действий и заручаться поддержкой населения. Шапша подчеркнул, что искренность власти помогает в решении актуальных проблем региона.

«Совсем недавно мы столкнулись с самым сильным снегопадом за 50 лет, люди ждали от власти мгновенной реакции, чудесной. Чтоб снег этот испарился. Но мы должны быть честными и по отношению к людям, и по отношению к себе. Пришлось самому с лопатой выйти», — рассказал губернатор, добавив, что таким образом показал жителям, что каждый может выйти и расчистить свой двор или парковочное место.

По мнению главы региона, главное, чтобы слова не расходились с делом.

В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в диалоге и взаимодействии с жителями региона необходимо оставаться самим собой и быть максимально естественным. «Все форматы, которые придумываются специально, чтобы показать свою близость и непосредственность, часто становятся похожи на сюжет сериала „Домашний арест“ про губернатора, который хотел казаться тем, кем не является», — отметил он.

По словам Развожаева, он уделяет много времени соцсетям, чтобы ознакомиться с комментариями и потом дать поручения, а также считает важным проводить прямые эфиры на местном телеканале, которые также дублируются в социальные сети. Губернатор Севастополя добавил, что показателем доверия к такой форме коммуникации служит растущее число обращений.

Формулу доверия также обозначил губернатор Тюменской области Александр Моор. По его мнению, доверие состоит из участия, диалога и результата. «Если говорить о доверии между властью и жителями, в первую очередь доверяют губернатору — власть персонифицирована. Если после диалога и обратной связи изменений нет, то доверие теряется», — считает он.

Глава региона также прокомментировал новые способы коммуникации и приглашение в социальную сеть ClubHouse: «Действуем исключительно прагматически. Если появится новый канал и хороший способ коммуникации, и он будет воcприниматься моими земляками, тогда да. Просто хайпануть — не наш метод».

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов Владимир Солодов отметил, что главы регионов вынуждены начинать свою деятельность на этом посту при тотальном недоверии, когда общество настроено очень негативно. «На нас большая ответственность по последовательной, поэтапной работе по восстановлению доверия», — убежден он.

Он также подчеркнул, что для повышения доверия важен не только сам факт достижения результата, а вовлечение в него жителей.

Напомним, 4 февраля президент РФ Владимир Путин утвердил новые критерии оценки эффективности губернаторов. Первым пунктом указано доверие жителей региона к власти.