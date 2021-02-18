В NASA назвали нереалистичной высадку на Луну в 2024 году

Американские астронавты могут не высадиться на Луне в 2024 году, заявил исполняющий обязанности главы NASA Стив Джурчик.

Он пояснил, что эта задача выглядит нереалистичной из-за распределения средств в последние два года.

По его словам, из-за недостаточного финансирования намеченная ранее на 2024 год высадка на Луне кажется недостижимой.

«В свете этого мы пересматриваем программу с точки зрения максимально эффективного пути вперед», — цитирует Джурчика ArsTechnica.

И. о. главы NASA также подтвердил намерение новой администрации США поддерживать программу высадки на Луну и продолжить работу по ее реализации.

© NASA

Как писал ранее ridus.ru, в сентябре прошлого года астрономы NASA рассказали о своих планах по покорению Луны. По расчетам специалистов, для космической программы «Артемида» потребуется около 28 миллиардов долларов. Подготовка к полету на Луну уже активно ведется, заявили в американском агентстве. Если все пойдет по плану, то первый полет на спутник состоится в 2024 году.

В октябре 2020 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ни одно государство не справится с освоением Луны в одиночку, оно возможно только в международной кооперации. По его словам, будущее покорение Луны не может быть национализировано какой-то одной страной. «Они не обойдутся без нас», — подчеркнул он.

«Роскосмос» запланировал первый пилотируемый полет на Луну на 2030 год.