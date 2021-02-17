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Эксперт: коммунист Рашкин копирует все худшее, что есть у Навального

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Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить журналиста Владимира Соловьева на нарушение законов о противодействии экстремистской деятельности.

Поводом послужило оценочное суждение Соловьева о лидере нацистской Германии Адольфе Гитлере. В эфире телеканала «Россия-1» журналист назвал Гитлера «очень смелым человеком». Высказывание прозвучало, когда Соловьев сравнивал главу Третьего рейха с блогером Алексеем Навальным, который сейчас отбывает наказание по делу «Ив Роше».

Владимир Соловьев довольно резко отреагировал на действия Рашкина. Телеведущий заявил, что депутат «просто лжец», поскольку в реплике о Гитлере «нет никакого оправдания нацизма».

«Послушайте полный текст!» — сказал Соловьев в интервью URA.ru.

Директор Центра политической информации Алексей Мухин усмотрел в обращении Рашкина «пламенное желание наследовать все худшее, что есть у Навального».

«Я говорю о выдергивании слов из контекста и обвинениях под надуманными предлогами. Такое ощущение, что за счет подобных скандалов на пустом месте Валерий Рашкин хочет повысить свой политический рейтинг. Именно так в свое время поступал Алексей Навальный. Я думаю, что коммунист Рашкин совершенно напрасно пытается казаться подмастерьем Навального. Такая практика ни к чему хорошему не приводит. Конечно, Рашкин может обращаться в Генпрокуратуру с различными просьбами. Но при этом ему необходимо внимательно и аккуратно относиться к материалу, который он закладывает в основу своих обращений. В противном случае он рискует получить встречный иск о клевете. В случае с Владимиром Соловьевым это реальная перспектива», — пояснил Мухин в интервью ridus.ru.

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