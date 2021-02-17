Совфед одобрил закон о миллионных штрафах за цензуру в Сети

Совет Федерации одобрил закон о миллионных штрафах за цензуру в отношении российских СМИ и граждан со стороны владельцев онлайн-платформ.

Таким образом, нарушение права граждан и СМИ на свободу слова повлечет наложение административного штрафа на физических лиц в размере от 50 до 100 тысяч рублей, на должностных лиц — от 200 до 400 тысяч рублей, на юридических лиц — от 600 тысяч до миллиона рублей.

Если нарушение будет допущено повторно, сумма штрафа существенно возрастет. Физическим лицам в таком случае придется заплатить от 200 до 300 тысяч рублей, должностным — от 500 до 700 тысяч, юридическим — от полутора до трех миллионов рублей.

Кроме того, новый законопроект предполагает штрафы за нарушение поправки об устойчивом интернете. Если операторы связи не захотят устанавливать оборудование, необходимое для противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования интернета на территории России, то они будут оштрафованы на сумму от 15 до 500 тысяч рублей.

Закон будет распространяться не только на отечественные платформы, но и на Twitter, Facebook и YouTube, передает «РИА Новости».

Как ранее рассказывал в интервью ridus.ru депутат Госдумы Антон Горелкин, разработка «жесткого» законопроекта о цензуре обусловлена «вопиющей ситуацией с нарушением принципов свободы слова» со стороны транснациональных IT-гигантов.

«Крупные зарубежные IT-платформы все активнее ограничивают российские СМИ: блокируют и удаляют из поисковой выдачи их аккаунты, ограничивают распространение публикаций, иногда даже просто удаляют опубликованные материалы. Я всегда выступал за мягкую силу во взаимодействии с IT-компаниями, но в данном случае мягкая сила, к сожалению, неэффективна. Тем более что многие иностранные платформы предпочитают игнорировать требования нашего законодательства и государственных ведомств», — пояснил парламентарий, отметив, что политика иностранных платформ — это, по сути, исключение из интернет-пространства альтернативных точек зрения, которые идут вразрез с позицией «коллективного Запада».