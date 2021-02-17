Эксперт: Навальный взял в заложники тысячи россиян, рассчитывающих на ЕСПЧ

Россия не собирается освобождать блогера Алексея Навального, осужденного за мошенничество по делу «Ив Роше», в рамках обеспечительных мер по требованию Европейского суда по правам человека (в соответствии с правилом 39 Регламента ЕСПЧ). Об этом заявили в пресс-службе Минюста РФ.

В ведомстве пояснили, что подобные требования являются грубым вмешательством в работу судебной системы России, поэтому ни о каком освобождении Навального речи идти не может.

Любопытно, что при этом ЕСПЧ категорически отказывается признавать Алексея Навального невиновным. Суд только рассматривал возможность пересмотра дела «Ив Роше» в связи с незначительными нарушениями.



«В своих жалобах, адресованных в Европейский суд по правам человека, братья Навальные указывали, что они осуждены за действия в отношении „Ив Роше“, которые считаются обычной предпринимательской деятельностью, предусмотренной Гражданским кодексом. По итогам рассмотрения жалоб Европейский суд вынес решение, в котором сделал вывод о наличии частичного нарушения государством-ответчиком прав, провозглашенных Конвенцией, и присудил возмещение компенсации морального вреда, судебных расходов и издержек. Таким образом, постановление ЕСПЧ по делу „Ив Роше“ не содержит признания Алексея Навального невиновным, а также не обязывает власти России снять с него уголовное наказание», — рассказал ранее в интервью ridus.ru член Ассоциации юристов России Артем Коростелев.



Обеспечительные меры применяются ЕСПЧ крайне редко. Поводом для них, как правило, служит прямая угроза жизни и здоровью заявителя, напомнил адвокат Дмитрий Аграновский.

Решение об освобождении Навального будет явно незаконным и вызовет кризис в отношениях России и ЕСПЧ, в котором Навальный и его люди выступят как провокаторы, а пострадают тысячи и тысячи простых заявителей из России, чьи жалобы находятся в Европейском Суде. Фактически все заявители в ЕСПЧ из России сейчас в заложниках у Навального и стоящих за ним сил. Понятно, что Навальному и его сторонникам, а также политикам, которые сейчас пытаются сломать волю судей ЕСПЧ, на это глубоко наплевать. Очень надеюсь, что такое решение не будет принято, — заявил юрист.

На сайте ЕСПЧ размещен бюллетень с разъяснениями относительно применения обеспечительных мер. В документе указано, что Европейский суд не в праве добиваться освобождения заявителя из мест заключения, если суд не может признать дело, по которому осужден человек, несправедливым.

«То есть ЕСПЧ признает, что не применяет обеспечительные меры в виде освобождения заявителя из тюрьмы до рассмотрения судом соответствующей жалобы и вынесения постановления. Принятие судом такой обеспечительной меры в отношении Навального станет прецедентом и нарушит сформировавшийся подход суда к данному вопросу. Мы это связываем с беспрецедентным давлением на судей со стороны западных партнёров», — сказал адвокат Роман Островский.



Давление на ЕСПЧ со стороны Совета — попытка политиков Запада «перебить повестку» и «обратить ситуацию с Навальным в свою пользу», высказалась в интервью ridus.ru политолог Анна Федорова.

Ситуация для них разворачивается не так хорошо, как могла бы. У Навального ничтожно мало активных сторонников, которые готовы выходить за него на незаконные митинги. Об этом можно судить по акциям, которые проходили в России 23 и 31 января. Для западных политиков это огромное разочарование. Была готова история про „узника совести“, которого якобы поддерживают миллионы, но все оказалось совсем не так. Сейчас они стараются манипулировать ЕСПЧ, оказывать на него давление, потому что есть элемент некой паники. Запад не понимает, что делать с Навальным дальше: то ли принимать какие-то меры по его освобождению, то ли вообще забыть, — рассказала Федорова.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный, признав его виновным в систематическом нарушении правил отбывания условного наказания. Теперь блогер проведет за решеткой два года и восемь месяцев.

До этого Алексей Навальный был признан виновным по двум уголовным делам. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере в отношении компании «Кировлес» и французского производителя косметики «Ив Роше».