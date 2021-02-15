Идею создания третьей партии власти в США поддержали 62% опрошенных

Все больше граждан США, недовольных политикой демократов и республиканцев, поддерживают идею создания новой системообразующей политической партии в стране.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Gallup.

Положительно ответили на вопрос о необходимости создания новой партии 62% респондентов. Они заявили, что представители Демократической и Республиканской партий не справляются со своими обязанностями и задачами.

При этом двух системообразующих партий вполне хватает лишь 33% опрошенных.

Как отмечается на сайте Gallup, в сентябре 2020 года в пользу трехпартийной системы в США высказались 57% респондентов. В 2013 и 2015 году за создание третьей системообразующей политической силы высказывались 60% респондентов, а в 2017 году — 61%. Таким образом, рост подобных настроений в последние годы очевиден.

Последний телефонный опрос проводился с 21 января по 2 февраля. В нем приняли участие 906 человек по всей стране.

Как отмечает газета «Известия», в настоящее время представители обеих партий контролируют равное количество мест в Сенате — по 50. Но поскольку пост вице-президента сейчас занимает демократ Камала Харрис, у ее однопартийцев появляется преимущество. По законодательству замглавы американской администрации возглавляет Сенат и может голосовать в случае равного числа голосов законодателей.