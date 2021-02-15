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Садальский отчитал Лободу за неподобающий вид на шоу «Голос. Дети»

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© Александр Щербак/ТАСС

© Александр Щербак/ТАСС

Актер Станислав Садальский прокомментировал свой пост в Instagram, в котором он возмутился поведением певицы Светланы Лободы, появившейся, по его мнению, в неподобающем виде на шоу «Голос. Дети», где она выступает в качестве наставника.

Садальский заявил, что Лобода не должна обижаться на его слова, так как он сказал правду.

Актер считает, что певица выбрала для съемок программы с участием детей слишком откровенный наряд. Он также предположил, что артистка выпила перед тем, как сесть в красное кресло.

«Зашло солнце, спряталась луна, или у человека нет ноги. Как можно обижаться на правду?» — сказал Садальский в беседе с ФАН.

По его словам, он не сказал чего-то обидного в адрес певицы, и подавать в суд на него ни Лобода, ни Первый канал не будут. «А за что? У них не только Юрий Аксюта, музыкальный редактор, профнепригодный, у них еще юристы плохие. Сколько им отказывают», — отметил актер в интервью изданию.

Артист признался, что Лобода ему очень нравится как певица, но откровенный наряд наставницы шоу «Голос. Дети» и ее метод поддержки детей, выступающих на слепых прослушиваниях, — это то, что «детям смотреть нельзя».

© Артем Геодакян/ТАСС

© Артем Геодакян/ТАСС

Он также объяснил, почему заподозрил певицу в употреблении алкоголя перед съемками. «Просто Светлана Лобода некрасиво повела себя по отношению к юной исполнительнице, сбивала ее», — пояснил Садальский, добавив, что этого не утверждает, поскольку написал «по-моему».

Как сообщал ridus.ru, Первый канал собрался подать в суд на лидера «Коммунистов России» Максима Сурайкина, актера Станислава Садальского и музыкального критика Сергея Соседова за клевету против шоу «Голос».

Ранее Садальский заявил, что одна из конкурсанток проекта Александра Будникова является дочерью ведущего канала Романа Будникова. Во время «слепых прослушиваний» к ней повернулись все наставники. Он считает, что в проект попадают «по связям», а само шоу потеряло всякое доверие. Выступление Будниковой раскритиковали и пользователи Сети, предположив, что участники жюри повернулись к ней «не просто так».

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«Ну погладь меня»: умоляющий о ласках огромный пес попал на видео

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© Соцсети

© Соцсети

Каждый питомец, вне зависимости от породы, цвета шерсти или размера, хочет, чтобы хозяева уделяли ему побольше внимания. Гигантский дог из этого ролика — не исключение. Ему все равно, что у хозяина еще много работы, которую он должен выполнить. Он также обязан провести время со своим лохматым пирожочком, поэтому собакен всеми силами будет этого добиваться. Хотя много сил для этого пёсику не нужно, с такими-то габаритами.

Пользователи поддерживали пёсиля:

Ну погладьте его, он же так просит.
Хороший какой! Бросайте уже работу и общайтесь с этим милашкой.
Я бы на месте парня не сопротивлялся и погладил песика.

Ранее ridus.ru писал про огромного пса, который поразил соцсети своими завываниями. А этот собакен показал, как иногда неудобно быть очень высоким.

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