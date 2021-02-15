Садальский отчитал Лободу за неподобающий вид на шоу «Голос. Дети»

Актер Станислав Садальский прокомментировал свой пост в Instagram, в котором он возмутился поведением певицы Светланы Лободы, появившейся, по его мнению, в неподобающем виде на шоу «Голос. Дети», где она выступает в качестве наставника.

Садальский заявил, что Лобода не должна обижаться на его слова, так как он сказал правду.

Актер считает, что певица выбрала для съемок программы с участием детей слишком откровенный наряд. Он также предположил, что артистка выпила перед тем, как сесть в красное кресло.

«Зашло солнце, спряталась луна, или у человека нет ноги. Как можно обижаться на правду?» — сказал Садальский в беседе с ФАН.

По его словам, он не сказал чего-то обидного в адрес певицы, и подавать в суд на него ни Лобода, ни Первый канал не будут. «А за что? У них не только Юрий Аксюта, музыкальный редактор, профнепригодный, у них еще юристы плохие. Сколько им отказывают», — отметил актер в интервью изданию.

Артист признался, что Лобода ему очень нравится как певица, но откровенный наряд наставницы шоу «Голос. Дети» и ее метод поддержки детей, выступающих на слепых прослушиваниях, — это то, что «детям смотреть нельзя».

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Он также объяснил, почему заподозрил певицу в употреблении алкоголя перед съемками. «Просто Светлана Лобода некрасиво повела себя по отношению к юной исполнительнице, сбивала ее», — пояснил Садальский, добавив, что этого не утверждает, поскольку написал «по-моему».

Как сообщал ridus.ru, Первый канал собрался подать в суд на лидера «Коммунистов России» Максима Сурайкина, актера Станислава Садальского и музыкального критика Сергея Соседова за клевету против шоу «Голос».

Ранее Садальский заявил, что одна из конкурсанток проекта Александра Будникова является дочерью ведущего канала Романа Будникова. Во время «слепых прослушиваний» к ней повернулись все наставники. Он считает, что в проект попадают «по связям», а само шоу потеряло всякое доверие. Выступление Будниковой раскритиковали и пользователи Сети, предположив, что участники жюри повернулись к ней «не просто так».