«Стал зеленым и малиновым»: в Антарктиде «зацвел» снег

Рядом с украинской станцией «Академик Вернадский» в Антарктиде ученые обнаружили «цветение» снега, которое наблюдается в конце антарктического лета.

В этом году снег снова окрасился.

«Вместо белого стал зеленым и малиновым. Такая окраска появляется в результате развития в снегу микроскопических водорослей», — сообщила на своей странице в Facebook пресс-служба Национального антарктического научного центра.

По данным ученых, водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении долгой зимы. Прорастать споры начинают только при улучшении погодных условий.



В сообщении отмечается, что в красный цвет снег окрашивается из-за каротинового слоя, который содержат клетки некоторых видов микроводорослей, а зеленый цвет снегу придает пигмент хлорофилл.

Ученые пришли к выводу, что «цветение» снега способствует изменению климата, так как из-за окраски снег меньше отражает солнечного света и быстрее тает. В результате в нем развивается все больше ярких водорослей, в результате чего таяние ускоряется.



Как писал ранее ridus.ru, на одной из детских площадок Ростова-на-Дону покрасили горку и качели в красный цвет. Но сделали это так, что снег вокруг окрасился тоже, и площадка стала похожа на декорации к фильму ужасов или место жертвоприношения.