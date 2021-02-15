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Москвичка похитила из архива исторический документ при помощи туфли

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© pixabay.com

© pixabay.com

В Басманный суд столицы поступило уголовное дело жительницы Москвы Екатерины Седовой, которую обвиняют в хищении исторического документа из государственного архива.

Судебное заседание назначено на 18 февраля.

Следствием установлено, что 62-летняя обвиняемая посетила 2 ноября 2020 года читальный зал Федерального казенного учреждения «Российский государственный военно-исторический архив» и похитила вложенный в архивные дела документ, датированный 3 марта 1857 года.

Седова положила в свой блокнот «Изложение Высочайшего повеления об увольнении от службы исполняющего должность военного губернатора Семипалатинской области полковника П. М. Спиридонова и назначении на его место полковника Ф. А. Панова», а перед выходом из здания спрятала ценную бумагу в своей туфле. Именно там и обнаружили украденный документ сотрудники полиции.

© pixabay.com

© pixabay.com

Как сообщается на сайте Прокуратуры Москвы, согласно судебному экспертному заключению, стоимость похищенного листа составляет 50 тысяч рублей. Он также признан предметом, имеющим особую ценность.

На женщину было заведено уголовное дело по статье «Хищение предметов и документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность». Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.

По этой же статье в сентябре 2019 года судили Дениса Чуприкова, похитившего картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Государственной Третьяковской галереи. В итоге его приговорили к трем годам колонии строгого режима, хотя ему грозило наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

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