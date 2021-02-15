Благодаря метели в Москве снизилась концентрация загрязняющих веществ

Прошедшая в столице метель позитивно сказалась на качестве воздуха.

В частности, значительно снизилась концентрация загрязняющих веществ.

По мнению специалистов, это произошло благодаря сильному порывистому ветру и обильному снегопаду.

«Среднесуточные концентрации диоксида азота снизились в 2,1 раза, оксида азота — в 3,5 раза, взвешенных веществ РМ10 — в 3 раза, РМ2,5 в — 2,5 раза», — сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

По данным синоптиков, в результате снегопадов с 11 по 14 февраля высота снежного покрова в Москве достигла 34 см, что составляет 97% месячной нормы. При этом 12 и 13 февраля стали рекордными по суточному количеству осадков.

В воскресенье вечером на Калужском шоссе в Новой Москве случился транспортный коллапс. На нечищеной от снега трассе в многокилометровой пробке оказались примерно 10 автомобилей скорой помощи. Протяженность пробки составила около 10 км. В результате движение от МКАД в область практически остановилось.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что на уборку снега в Москве потребуется пять суток. К ней привлечены около 70 тысяч человек и почти 14 тысяч единиц снегоуборочной техники.

Снега выпало столько, что, по мнению синоптиков, он не растает до конца апреля. А в лесу может пролежать и до майских праздников.

