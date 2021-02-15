В «Калашникове» перечислили преимущества нового автомата АК-19

Новый автомат АК-19 под патрон НАТО (5,56×45 мм) имеет немало преимуществ.

В частности, из-за малого веса оружия стрелок меньше утомляется, рассказал руководитель направления дирекции концерна «Калашников» по военно-техническому сотрудничеству Владимир Онокой.

Ранее стало известно, что АК-19 будет впервые представлен за рубежом на выставке IDEX-2021, которая пройдет в Абу-Даби 21−25 февраля.

На автомат, созданный на базе находящегося на вооружении российской армии АК-12, уже поступило несколько заявок от иностранных заказчиков.

«Нынешняя конструкция АК-12 позволила обеспечить минимально возможный вес при сохранении необходимой прочности и надежности», — сообщил Онокой в беседе с «РИА Новости». Он пояснил, что, как правило, автоматы с современным «обвесом» достаточно тяжелые, стрелок быстрее утомляется, а вот с АК-19 такого ощущения нет.

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По его словам, это не первый автомат концерна под натовские боеприпасы, который был выведен на международный рынок. «Первая попытка создания автоматов Калашникова под патрон НАТО состоялась в начале 1990-х годов», — уточнил Онокой, отметив, что натовский патрон 5,56×45 мм и российский патрон 5,45×39 мм, которым питается базовая версия автомата АК-12, весьма близки по характеристикам. «Главный фактор в выборе патрона — экономический и логистический, ведь, как бы ни был хорош автомат, армия не будет переходить на новый боеприпас ради самого образца», — добавил представитель компании в интервью агентству.

Он также перечислил другие преимущества АК-19, отличающие его от АК-12: легкий и эргономичный регулируемый приклад, новый диоптрический прицел и быстросъемный глушитель.

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Генеральный директор концерна «Калашников» Дмитрий Тарасов также рассказал о пистолете Лебедева, который в будущем заменит пистолет Макарова.