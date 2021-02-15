Столтенберг призвал страны НАТО увеличить военные расходы

Несмотря на пандемию, НАТО ждет от всех стран альянса повышения оборонных расходов.

К 2024 году они должны вырасти до 2% ВВП, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Выступая на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии видеоконференции министров обороны альянса, намеченной на 17−18 февраля, Столтенберг выразил надежду, что все страны НАТО выполнят свои обязательства, принятые еще в 2014 году.

Как отмечает ТАСС, на видеоконференции будет также обсужден вопрос расширения финансирования военной активности альянса у границ России.

«Я намерен предложить расширить финансирование нашей основной деятельности по сдерживанию и обороне, — цитирует генсека агентство. — Это позволит поддержать развертывание наших сил и боевых групп на восточном фланге альянса».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. © nato. int

По словам Столтенберга, он также предложит министрам приступить к обсуждению его инициативы «НАТО-2030» в рамках подготовки к намеченному на март саммиту стран североатлантического блока.

Глава альянса отметил, что «НАТО-2030» представляет собой комплекс подготовительных материалов для принятия на саммите новой стратегической концепции альянса.

Кроме того, министрам предстоит обсудить на видеоконференции расширение военного присутствия НАТО в Ираке в соответствии с запросом правительства этой страны, которое стремится не допустить возрождения запрещенной в РФ террористической организации Исламское государство (ИГ).

Столтенберг также сообщил, что флот разведывательных беспилотников НАТО готов начать полеты для мониторинга южной и восточной границ альянса. По его словам, они могут оставаться в воздухе до 50 часов. Все полеты будут осуществляться только в воздушном пространстве НАТО, подчеркнул генсек.

Ранее Столтенберг заявил, что в Североатлантическом альянсе не рассматривают Россию как источник непосредственной военной опасности.

Недавно американское издание The Diplomat назвало ВМФ России реальной угрозой для НАТО, отметив, что российские подводные лодки играют важную роль как в ядерном сдерживании, так и в демонстрации силы.