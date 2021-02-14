Власти Гвинеи объявили о вспышке вируса Эбола

На юго-востоке Гвинеи начала распространяться эпидемия лихорадки Эбола.

Об этом объявило правительство страны.

Было созвано кризисное совещание под председательством министра здравоохранения и принято решение о введении ряда мер по противодействию эпидемии, включая выявление и изоляцию всех, кто мог контактировать с заболевшими.

Как сообщает портал Guinee114, совещание состоялось после того, как стали известны результаты исследования крови, взятой у четырех умерших с симптомами Эболы (БВВЭ). Тесты подтвердили наличие вируса в крови трех умерших, результаты четвертого теста ожидаются позднее.

По данным правительства, первый случай БВВЭ был зафиксирован в городе Гуеке у медсестры, которая умерла 28 января. На данный момент выявлены семь человек, которые могли заразиться Эболой. Все они присутствовали на похоронах медсестры. При этом один из них проживает в столице страны Конакри.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила в экстренном порядке задействовать все имеющиеся ресурсы для оказания помощи Гвинее в борьбе с БВВЭ.

Как известно, именно Гвинея стала одним из эпицентров вспышки эпидемии Эбола в Западной Африке в 2014—2016 годах. Тогда в этом регионе умерли 11,3 тысячи человек, заболели более 28 тысяч.

В текущем месяце это уже вторая вспышка вируса Эбола в Африке. На востоке Демократической Республики Конго (ДРК) были выявлены четверо инфицированных, двое из которых скончались.

Ранее сообщалось об обнаруженной в ДРК так называемой «болезни Х», которая может оказаться смертельно опасной.

Вирус Эбола передается человеку от египетских летучих собак и летучих мышей, в крови которых он живет. Как правило, заражение происходит при передаче вируса не от самих летучих мышей, а от других животных, например обезьян или антилоп.

Австралийские ученые из Университета Квинсленда считают, что больше половины случаев вспышек вируса Эболы остаются незамеченными. В некоторых регионах распространение опасного вируса никак не контролируется и может привести к серьезной вспышке, из-за которой пострадает много людей.

В ноябре 2019 года специалисты ВОЗ и Еврокомиссии опубликовали сообщение, что первая вакцина от вируса Эбола прошла все испытания и готовится к лицензированию.