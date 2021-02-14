Разработан новый метод борьбы с облысением

Ученые из Исследовательского института Riken в Японии нашли способ остановить облысение.

В ходе экспериментов на мышах они культивировали волосяные фолликулы из стволовых клеток усов и шерсти грызунов.

В результате специалисты пришли к выводу, что сочетание одного типа коллагена с определенной средой способствует довольно быстрому росту волос.

Для определения «рецепта роста» ученые протестировали 220 различных комбинаций.

«Наша технология устанавливает метод для эффективной регенерации волосяных фолликулов и сможет помогать людям уже в ближайшем будущем», — цитирует портал EurekAlert одного из авторов исследования.

Как писал ранее ridus.ru, группа исследователей из Университета Джонса Хопкинса разработала препарат, который борется с проблемой облысения и развития седины. Лекарство уже протестировали на мышах, и в скором времени препарат испытают на первых пациентах.

В свою очередь в Южной Корее разработали лекарство, способное остановить облысение. Сотрудники Университета Йонсей провели необходимые исследования, в результате которых выяснили, что ткани пациентов, страдающих облысением, содержат повышенное количество белка CXXC5. Соединяясь с белком DSH, он не позволяет волосяным фолликулам восстанавливаться.

Генетики из Университета Калифорнии тоже нашли новый способ борьбы с облысением. Проведя удачные эксперименты на грызунах, ученые пришли к выводу, что препараты окажутся эффективными и для людей.