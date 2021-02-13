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На крыше многоэтажки в Кемерово построили баню

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© pixabay.com

© pixabay.com

Прокуратура Ленинского района города Кемерово занялась проверкой размещенной в Сети информации о бане, построенной на крыше жилого многоэтажного дома.

Проверяется законность появления данного сооружения, а также его соответствие технике безопасности.

Как сообщает Mash, парную соорудили бизнесмен Вадим Гонеев и его жена, которые выкупили весь рукав дома на Ленинградском проспекте. По данным паблика, Гонеев — друг депутата Мельмана, которому принадлежит компания, управляющая этим домом.

По имеющейся у Telegram-канала информации, в проекте многоэтажки действительно значилась пристройка на крыше, однако не баня, а терраса. В результате же собственники сначала установили беседку, а затем размахнулись на сауну.

Вскоре о таком неожиданном архитектурном решении узнали соседи, а следом за ними в курсе оказалась и прокуратура.

Как писал ранее ridus.ru, в сентябре 2020 года в Листвянке (Иркутская область) снесли недостроенное трехэтажное здание. Как удалось выяснить в ходе прокурорской проверки, собственница возводила его без разрешения на строительство. Кроме того, объект находился в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

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