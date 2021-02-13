Ученые рассказали о пользе масок для больных COVID-19

Медицинские маски способны снизить тяжесть течения заболевания у пациентов с коронавирусом.

Такой вывод сделали ученые из Национального института здравоохранения США.

Они выяснили, что благодаря маскам значительно повышается влажность вдыхаемого воздуха, в результате чего стимулируется выработка интерферонов — белков, выделяемых клетками организма в ответ на вторжение патогена.

«Повышенный уровень влажности — то, что большинство носителей масок, вероятно, чувствовали, не осознавая, что эта влажность на самом деле может быть им полезна», — цитирует Biophysical Journal одного из авторов исследования Адриана Бакса.

По его словам, влажный воздух может также ограничить распространение вируса в легкие, поскольку способствует мукоцилиарному клиренсу — защитному механизму респираторного тракта, удаляющему из легких слизь и потенциально вредные частицы.

В ходе эксперимента использовались четыре наиболее распространенных типа масок: № 95, трехслойная одноразовая хирургическая, двухслойная из хлопка и полиэстера, а также тяжелая хлопковая. Сначала испытуемых просили дышать в герметический черный ящик, после чего в коробке замеряли уровень влажности. Затем участники эксперимента повторяли процедуру с маской на лице.

В итоге выяснилось, что во втором случае большая часть водяного пара оставалась на ткани, конденсировалась и повторно вдыхалась, а наибольший уровень влажности обеспечила толстая хлопковая маска.

Как писал ранее ridus.ru, израильский врач-инфекционист Галина Гольцман предупредила, что одновременное ношение двух медицинских масок, практикуемое президентом США и некоторыми другими американскими чиновниками, может привести к сонливости и сильному чувству усталости.

Кроме того, группа исследователей из Эдинбургского университета (Великобритания) обнаружила, что ношение маски не только защищает от вируса, но и способствует улучшению психического здоровья.

