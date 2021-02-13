Фейки недели: Михалков съел еду, предназначенную для активистов Навального

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.



Как полицейские объедают задержанных в Петербурге

Журналиста «Эха Москвы в Петербурге» Арсения Веснина вызвали в полицию, чтобы он дал объяснения по поводу его поста в Telegram о неподобающем поведении полицейских. Веснин писал, что сотрудники МВД съели бургеры и круассаны, которые предназначались для задержанных во время несанкционированных митингов в поддержку Алексея Навального.

По словам Арсения Веснина, история о съеденных бюргерах и круассанах стала известна ему из одного чата, где общались люди, задержанные за участие в протестных акциях.

«Я вообще не обратил на это внимание, коротко пересказал. Но теперь пришлось пристальнее присмотреться», — заявил журналист.



ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области назвали распространенную Весниным информацию фейком.

«Знакомые задержанных попросили правоохранителей передать им несколько бутылок с питьевой водой и продукты питания, в том числе наборы „фаст фуда“. Дежурные сотрудники приняли передачу и в полном объёме сразу же передали задержанным, что подтверждается в том числе и средствами визуального контроля», — сказали в полиции.



Генри Киссинджер разочаровался в капитализме и США

Режиссер Никита Михалков использовал в очередном выпуске своей авторской передачи «БесогонTV» публикацию сатирического сайта «Панорама». Редакция этого портала выдумывает и публикует фейковые новости, однако Михалков не учел данного обстоятельства. Он на полном серьезе процитировал заметку «Панорамы» от 15 октября 2018 года о том, что бывший госсекретарь США Генри Киссинджер якобы назвал СССР «величайшим преступлением Америки», а Советский Союз — «единственной справедливой мировой державой».

В новом выпуске «Бесогона» Никита Михалков рассуждает о событиях в истории СССР конца 1980-х и начала 1990-х годов. Режиссер назвал первого президента РФ Бориса Ельцина и руководителя СССР Михаила Горбачева предателями, уничтожившими Советский Союз в угоду США. События тех лет Михалков увязывает с протестами в поддержку блогера Алексея Навального. Он сравнивает Навального с Ельциным и находит, что у них много общего. А участников митингов, сочувствующих Алексею Навальному, Михалков считает одураченными жертвами манипуляторов, желающих развалить Россию.

Подмена тел умерших младенцев в роддоме Ставрополя

Фейковой оказалась также информация о подмене мертвых младенцев куклами в перинатальном центре Ставрополя. Об этом заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Ранее некий мужчина из Дагестана рассказал, что его жена родила в Ставрополе близнецов, но младенцы внезапно умерли «из-за аневризмы». Убитый горем отец забрал тела детей из перинатального центра, чтобы похоронить. Однако в саванах вместо младенцев он обнаружил кукол.

Позже выяснилось, что никаких близнецов не было. Женщина, чей муж сообщил о подмене, солгала о своей беременности, утверждает Владимиров.



«Вчера было проведено медобследование женщины. Вывод: она не рожала. Затем и сама женщина письменно подтвердила, что вся эта история — выдумка… Что тут можно сказать? У меня слов нет. Теперь это дело семьи. И правоохранительных органов», — посетовал губернатор.



«Надеюсь, что те, кто неправомерно обвинил наших врачей, извинятся. А нам всем это урок на будущее. Нельзя доверять шокирующей, но непроверенной информации», — заключил Владимир Владимиров.