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Ученые указали на признаки суперраспространителей коронавируса

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© pixabay.com

© pixabay.com

Изучив показатели 194 пациентов с COVID-19 и данные экспериментального исследования инфицированных приматов, американские ученые выяснили, что отличает суперраспространителей вируса.

Оказалось, что количество выдыхаемых частиц аэрозоля, в котором содержится инфекция, сильно различается в зависимости от возраста, индекса массы тела, а также стадии заболевания.

Специалисты пришли к выводу, что суперраспространителями коронавируса чаще всего становились люди старшего возраста, страдающие от избыточного веса. Они выдыхали в три раза больше капель с вирусом, чем представители других исследуемых групп.

По результатам проведенных исследований выяснилось, что 18% инфицированных ответственны за 80% передач COVID-19.

Ученые также отметили, что в среднем количество капель аэрозоля возрастало по мере прогрессирования заболевания и достигало пиковых уровней через неделю после заражения. Снижение до нормального уровня происходило только через две недели. При этом по мере развития заболевания вирусные частицы уменьшались, достигая размера одного микрона на пике заражения, что обеспечивало их повышенную опасность, сообщает MedicalXpress.

© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Как писал ранее ridus.ru, международная команда ученых решила создать компьютерную модель, показывающую различные стратегии распространения коронавируса. В первую очередь ученых волновал вопрос, где чаще всего бывают суперраспространители — люди, которые даже без симптомов болезни могут заразить большое количество людей.

Если обычный больной может передать болезнь 1−3 людям, с кем он находился в тесном контакте, то суперраспространитель способен, сам того не зная, заразить несколько десятков. Как правило, среди таких людей много бессимптомных больных.

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